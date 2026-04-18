Café numérique Médiathèque François Mitterrand Saintes

Informations pratiques

Saintes

Café numérique

Médiathèque François Mitterrand ENA salle de visionnage Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 10:00:00

fin : 2026-10-28 12:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Les médiathèques de Saintes vous proposent un temps de rencontre pour venir avec vos petits tracas informatiques et numériques.

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Médiathèque François Mitterrand ENA salle de visionnage Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 25 39

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English :

The media centers in Saintes invite you to drop by and discuss any minor computer or digital issues you may have.

L’événement Café numérique Saintes a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge