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AGENDA · Saintes

Café numérique Médiathèque François Mitterrand Saintes

mercredi 28 octobre 2026 · Médiathèque François Mitterrand · Saintes

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque François Mitterrand
Adresse
ENA salle de visionnage
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saintes

Café numérique

Médiathèque François Mitterrand ENA salle de visionnage Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 10:00:00
fin : 2026-10-28 12:00:00

Date(s) :
2026-10-28

Les médiathèques de Saintes vous proposent un temps de rencontre pour venir avec vos petits tracas informatiques et numériques.
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Médiathèque François Mitterrand ENA salle de visionnage Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 25 39 

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English :

The media centers in Saintes invite you to drop by and discuss any minor computer or digital issues you may have.

L’événement Café numérique Saintes a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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