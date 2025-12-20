Café O Soleil Concert Crocozik 1 avenue Henri de Bournazel Tulle

Tulle

Café O Soleil Concert Crocozik

1 avenue Henri de Bournazel 1 Avenue Henri de Bournazel Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 21:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Concert Crocozik Entre sujets d’actualités, questionnement existentiels et joyeuses chroniquesCrocozik présente pendantplus d’une heure avec humour et théâtralité ses compos grimaçantes ou déliranes, dans une ambiance résolument rock .

1 avenue Henri de Bournazel 1 Avenue Henri de Bournazel Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 23 16 16 contact@osoleiltulle.fr

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English : Café O Soleil Concert Crocozik

L’événement Café O Soleil Concert Crocozik Tulle a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze