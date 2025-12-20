Café O Soleil Concert Crocozik 1 avenue Henri de Bournazel Tulle
Café O Soleil Concert Crocozik 1 avenue Henri de Bournazel Tulle vendredi 5 juin 2026.
Tulle
Café O Soleil Concert Crocozik
1 avenue Henri de Bournazel 1 Avenue Henri de Bournazel Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 21:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Concert Crocozik Entre sujets d’actualités, questionnement existentiels et joyeuses chroniquesCrocozik présente pendantplus d’une heure avec humour et théâtralité ses compos grimaçantes ou déliranes, dans une ambiance résolument rock .
1 avenue Henri de Bournazel 1 Avenue Henri de Bournazel Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 23 16 16 contact@osoleiltulle.fr
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English : Café O Soleil Concert Crocozik
L’événement Café O Soleil Concert Crocozik Tulle a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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