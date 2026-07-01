Café Papote Châteauneuf-du-Faou
mercredi 15 juillet 2026 · Châteauneuf-du-Faou
Informations pratiques
Châteauneuf-du-Faou
Café Papote
Place du Marché Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 17:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Mercredi 15 juillet 15h à 17h
Café Papote
L’équipe du centre social vous invite à son 2ième Café-Papote pour partager un moment convivial entre habitants autour d’un goûter, se rencontrer et discuter. N’hésitez pas à passer la porte du local pour venir à leur rencontre ! Vous pouvez apporter votre spécialité sucrée. Nouveaux habitant.e.s bienvenu.e.s.
Au local de Châteauneuf-du-Faou, 13 place du Marché.
Ouvert à tous Gratuit .
Place du Marché Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 73 34 86
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English :
L’événement Café Papote Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-07-10 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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