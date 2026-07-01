Informations pratiques

Châteauneuf-du-Faou

Café Papote

Place du Marché Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Mercredi 15 juillet 15h à 17h

Café Papote

L’équipe du centre social vous invite à son 2ième Café-Papote pour partager un moment convivial entre habitants autour d’un goûter, se rencontrer et discuter. N’hésitez pas à passer la porte du local pour venir à leur rencontre ! Vous pouvez apporter votre spécialité sucrée. Nouveaux habitant.e.s bienvenu.e.s.

Au local de Châteauneuf-du-Faou, 13 place du Marché.

Ouvert à tous Gratuit .

Place du Marché Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 73 34 86

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English :

L’événement Café Papote Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-07-10 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou