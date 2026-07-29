Café Parents Projets Place du 11 novembre Saugues
mercredi 14 octobre 2026 · Place du 11 novembre · Saugues
Informations pratiques
Saugues
Café Parents Projets
Place du 11 novembre Médiathèque de Saugues Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 16:00:00
fin : 2026-10-14 18:00:00
Date(s) :
2026-10-14
Rendez-vous en famille, mercredi 14 octobre à la médiathèque de Saugues, entre 16h et 18h
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Place du 11 novembre Médiathèque de Saugues Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 49 numerique.labruyere@orange.fr
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English :
Family event on Wednesday, October 14, at the Saugues Library, from 4:00 p.m. to 6:00 p.m.
L’événement Café Parents Projets Saugues a été mis à jour le 2026-07-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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