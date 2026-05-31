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Café parents – Sa première rentrée scolaire, École Henri Coursier, Lezennes

Café parents – Sa première rentrée scolaire, École Henri Coursier, Lezennes

Café parents – Sa première rentrée scolaire, École Henri Coursier, Lezennes mercredi 24 juin 2026.

Lieu : École Henri Coursier

Adresse : Rue Maurice Thorez Lezennes

Ville : 59260 Lezennes

Département : Nord

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Tarif : Sur inscription

Café parents – Sa première rentrée scolaire Mercredi 24 juin, 09h30 École Henri Coursier Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-24T09:30:00+02:00 – 2026-06-24T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-24T09:30:00+02:00 – 2026-06-24T12:00:00+02:00

Animé par Florence Bouvé, consultante en éducation et les enseignantes des classes de petite section
Pour faciliter les échanges, cette réunion est 100% parents

École Henri Coursier Rue Maurice Thorez Lezennes Lezennes 59260 Les Quatre Cantons Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://urlr.me/bvZDde »}]
Une matinée pour comprendre, partager, poser des questions et trouver des pistes pour accompagner le petit pour sa première rentrée scolaire.

Visuel : Canva

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