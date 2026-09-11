Café Patrimoine « Préserver et valoriser les collections liturgiques », Église de l’Assomption, Lasseube

Informations pratiques

Café Patrimoine « Préserver et valoriser les collections liturgiques » Samedi 19 septembre, 10h00 Église de l’Assomption Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Café patrimoine : préserver et valoriser les objets sacrés

Depuis la loi de séparation des Églises et de l’État, les objets sacrés et les vêtements sacerdotaux antérieurs à 1905 appartiennent aux communes, tout en restant affectés à l’usage du culte.

Si leur entretien courant est souvent assuré par des bénévoles, leur préservation relève de la responsabilité de leur propriétaire. Lorsque ces objets ne sont plus utilisés par le desservant, ils peuvent également être valorisés et présentés au public.

À travers leurs expériences, les intervenants apporteront des éclairages sur ces questions parfois complexes de conservation, de responsabilité et de mise en valeur.

Une rencontre proposée par le Pays d’art et d’histoire Pyrénées béarnaises, en partenariat avec les Amis des églises anciennes du Béarn et la mairie.

Rendez-vous au salon de thé « Chez Valentine », à Lasseube.

Église de l’Assomption 852 Route de Bélair 64290 Lasseube Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Un acte daté de 1376 indique qu’une église existait avant celle-ci. L’édifice est situé sur un chemin secondaire vers Compostelle par Oloron. Le plan présente la particularité d’être constitué d’une vaste nef bordée au nord d’un collatéral ouvert par trois arcs brisés et en cavets et dont les trois travées sont séparées par des arcs plein cintre. Le chevet est à pans coupés. A l’ouest, le clocher-mur à deux baies est prolongé par un abri-cloches. La façade sud conserve, sous porche, un portail du XVIe siècle dans un encadrement rectangulaire et dont la décoration de fleurs et de feuilles s’organisait autour d’une statuette aujourd’hui disparue.

Café patrimoine : préserver et valoriser les objets sacrés

©Pah Pyrénées béarnaises