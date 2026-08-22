Informations pratiques

Lasseube

Fêtes de Lasseube

12 Rue de la République Lasseube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:30:00

fin : 2026-09-12 03:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Le comité des fêtes de Lasseube vous invite aux fêtes du village qui se dérouleront sur 4 jours.

Au programme de ce vendredi

– 19h30 apéritif offert aux lasseubois animé par DJ Majestik

– 20h30 repas des fêtes (sur réservation). Menu adulte salade composée / araignée de porc, piperade, frites / fromage / panna cotta fruits rouges / café / vin et digestif. Menu enfant lomo, frites / dessert / boisson

– 22h30 soirée dansante animée par Begi Beltz .

12 Rue de la République Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 47 77 62 comite.lasseube@gmail.com

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English : Fêtes de Lasseube

L’événement Fêtes de Lasseube Lasseube a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn