Fêtes de Lasseube Lasseube
vendredi 11 septembre 2026 · Lasseube
Informations pratiques
Lasseube
Fêtes de Lasseube
12 Rue de la République Lasseube Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:30:00
fin : 2026-09-12 03:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Le comité des fêtes de Lasseube vous invite aux fêtes du village qui se dérouleront sur 4 jours.
Au programme de ce vendredi
– 19h30 apéritif offert aux lasseubois animé par DJ Majestik
– 20h30 repas des fêtes (sur réservation). Menu adulte salade composée / araignée de porc, piperade, frites / fromage / panna cotta fruits rouges / café / vin et digestif. Menu enfant lomo, frites / dessert / boisson
– 22h30 soirée dansante animée par Begi Beltz .
12 Rue de la République Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 47 77 62 comite.lasseube@gmail.com
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English : Fêtes de Lasseube
L’événement Fêtes de Lasseube Lasseube a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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