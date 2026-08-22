Concours de belote Lasseube
jeudi 10 septembre 2026 · Lasseube
Informations pratiques
Lasseube
Concours de belote
12 Rue de la République Lasseube Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 20:00:00
fin : 2026-09-10 23:30:00
Date(s) :
2026-09-10
Le comité des fêtes de Lasseube vous invite aux fêtes du village qui se dérouleront sur 4 jours.
Au programme de ce premier jour concours de belote. Inscription sur place. Buvette et restauration sur place. .
12 Rue de la République Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 47 77 62 comite.lasseube@gmail.com
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English : Concours de belote
L’événement Concours de belote Lasseube a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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