Informations pratiques

Lasseube

Concours de belote

12 Rue de la République Lasseube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 20:00:00

fin : 2026-09-10 23:30:00

Date(s) :

2026-09-10

Le comité des fêtes de Lasseube vous invite aux fêtes du village qui se dérouleront sur 4 jours.

Au programme de ce premier jour concours de belote. Inscription sur place. Buvette et restauration sur place. .

12 Rue de la République Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 47 77 62 comite.lasseube@gmail.com

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English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Lasseube a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn