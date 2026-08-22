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AGENDA · Lasseube

Concours de belote Lasseube

jeudi 10 septembre 2026 · Lasseube

Concours de belote Lasseube

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
12 Rue de la République
Ville
64290 Lasseube
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Lasseube

Concours de belote

12 Rue de la République Lasseube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 20:00:00
fin : 2026-09-10 23:30:00

Date(s) :
2026-09-10

Le comité des fêtes de Lasseube vous invite aux fêtes du village qui se dérouleront sur 4 jours.
Au programme de ce premier jour concours de belote. Inscription sur place. Buvette et restauration sur place.   .

12 Rue de la République Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 47 77 62  comite.lasseube@gmail.com

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English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Lasseube a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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