Fêtes de Lasseube Lasseube
dimanche 13 septembre 2026 · Lasseube
Informations pratiques
Lasseube
Fêtes de Lasseube
12 Rue de la République Lasseube Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Le comité des fêtes de Lasseube vous invite aux fêtes du village qui se dérouleront sur 4 jours.
Au programme de ce dernier jour
– 9h Exposition de producteurs locaux
– 10h30 Messe solennelle
– 11h30 Sauts béarnais
– 11h45 Dépôt de gerber au monument aux morts
– 12h Dégustation de Jurançon avec restauration sur place assurée par les producteurs et animée par l’association Tridamhsa et le groupe Ibiliz .
12 Rue de la République Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 47 77 62 comite.lasseube@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes de Lasseube
L’événement Fêtes de Lasseube Lasseube a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
À voir aussi à Lasseube (Pyrénées-Atlantiques)
- Fêtes de Lasseube Lasseube 10 septembre 2026
- Concours de belote Lasseube 10 septembre 2026
- Fêtes de Lasseube Lasseube 11 septembre 2026
- Fêtes de Lasseube Lasseube 12 septembre 2026
- Café-patrimoine Préserver et valoriser les collections liturgiques Salon de thé Chez Valentine Lasseube 19 septembre 2026