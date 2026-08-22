Informations pratiques

Lasseube

Fêtes de Lasseube

12 Rue de la République Lasseube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Le comité des fêtes de Lasseube vous invite aux fêtes du village qui se dérouleront sur 4 jours.

Au programme de ce dernier jour

– 9h Exposition de producteurs locaux

– 10h30 Messe solennelle

– 11h30 Sauts béarnais

– 11h45 Dépôt de gerber au monument aux morts

– 12h Dégustation de Jurançon avec restauration sur place assurée par les producteurs et animée par l’association Tridamhsa et le groupe Ibiliz .

12 Rue de la République Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 47 77 62 comite.lasseube@gmail.com

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English : Fêtes de Lasseube

L’événement Fêtes de Lasseube Lasseube a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn