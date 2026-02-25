Café Philo du Circonflexe Le temps a-t-il un sens ? Nogent-le-Rotrou

Café Philo du Circonflexe Le temps a-t-il un sens ?

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou

Mercredi 18 mars 2026 à 18h30, posez-vous des questions au café philo du Circonflexe au 24 rue de la Herse à Nogent-le-Rotrou !

Thème de ce jour Le temps a-t-il un sens ?

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 70 90

English :

Wednesday, March 18, 2026 at 6:30pm, ask yourself some questions at the Circonflexe café philo at 24 rue de la Herse in Nogent-le-Rotrou!

Today’s theme: Does time have a meaning?

