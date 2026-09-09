Café Philo Bibliothèque Faux-en-Périgord
vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque · Faux
Informations pratiques
Faux-en-Périgord
Café Philo
Bibliothèque 15 Rue des Fargues Faux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 17:00:00
fin : 2026-09-18 19:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Peut-on tout dire ? Le café philo s’intéresse à cette épineuse question…
Dans une ambiance conviviale, où chacun ramène quelque chose pour l’auberge espagnole, les idées fusent, les philosophes s’opposent… mais dans la bonne humeur et le respect. .
Bibliothèque 15 Rue des Fargues Faux-en-Périgord 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 91 55 bibliothequefaux24@gmail.com
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English : Café Philo
L’événement Café Philo Faux-en-Périgord a été mis à jour le 2026-08-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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