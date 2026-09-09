Café Philo Bibliothèque Faux-en-Périgord

Informations pratiques

Faux-en-Périgord

Café Philo

Bibliothèque 15 Rue des Fargues Faux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 17:00:00

fin : 2026-09-18 19:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Peut-on tout dire ? Le café philo s’intéresse à cette épineuse question…

Dans une ambiance conviviale, où chacun ramène quelque chose pour l’auberge espagnole, les idées fusent, les philosophes s’opposent… mais dans la bonne humeur et le respect. .

Bibliothèque 15 Rue des Fargues Faux-en-Périgord 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 91 55 bibliothequefaux24@gmail.com

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English : Café Philo

L’événement Café Philo Faux-en-Périgord a été mis à jour le 2026-08-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides