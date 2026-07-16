Café philo – La sagesse selon Montaigne, Maison Alain, Le Vésinet
dimanche 20 septembre 2026 · Maison Alain · Le Vésinet
Informations pratiques
Café philo – La sagesse selon Montaigne Dimanche 20 septembre, 14h00 Maison Alain Yvelines
25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00
Café philo sur le thème » la sagesse selon Montaigne » animé par Frédéric Baumer, secrétaire de l’institut Alain.
Maison Alain 75 avenue Émile-Thiebaut 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.levesinet.fr »}] Le philosophe Émile-Auguste Chartier (1868-1951), dit Alain, désirait s’installer en banlieue dans une petite maison avec jardin. Mme Morre-Lamblin, l’une des deux femmes qui a partagé sa vie et qui réside à Saint-Germain-en-Laye, trouve une maisonnette, dont Alain prend possession le 13 novembre 1917. Il y demeure jusqu’à sa mort. L’habitation modeste est décorée en brique apparente aux angles et aux encadrements de fenêtres. Alain y a notamment écrit Stendhal, Souvenirs de guerre, Histoire de mes pensées et Les propos d’un Normand. Une plaque apposée sur la façade commémore le souvenir du philosophe.
Café philo « La sagesse selon Montaigne »
©studioaoustin
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