Café-philo : le Jeu, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille
Informations pratiques
Café-philo : le Jeu Samedi 19 septembre, 10h30 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Retrouvons-nous autour d’un café pour philosopher en discutant, en s’amusant et en apprenant à partir d’un thème qui change à chaque fois. Aujourd’hui : la philosophie et le jeu. Qu’est-ce que le jeu dit de nos comportements et de la vie en société ?
Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0491553791 »}, {« type »: « email », « value »: « civilisations.alcazar@marseille.fr »}]
Événement des bibliothèques de Marseille
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