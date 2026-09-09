Café-philo : le Jeu, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Café-philo : le Jeu Samedi 19 septembre, 10h30 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Retrouvons-nous autour d’un café pour philosopher en discutant, en s’amusant et en apprenant à partir d’un thème qui change à chaque fois. Aujourd’hui : la philosophie et le jeu. Qu’est-ce que le jeu dit de nos comportements et de la vie en société ?

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0491553791 »}, {« type »: « email », « value »: « civilisations.alcazar@marseille.fr »}]

Événement des bibliothèques de Marseille