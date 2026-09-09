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Café-philo : le Jeu, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille

Café-philo : le Jeu, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque de l'Alcazar
Adresse
58 cours Belsunce 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Café-philo : le Jeu Samedi 19 septembre, 10h30 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Retrouvons-nous autour d’un café pour philosopher en discutant, en s’amusant et en apprenant à partir d’un thème qui change à chaque fois. Aujourd’hui : la philosophie et le jeu. Qu’est-ce que le jeu dit de nos comportements et de la vie en société ?

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Événement des bibliothèques de Marseille

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