Café-rencontre : la place des femmes dans l’architecture, Maison de l’Egalité Femmes-Hommes, Rochefort

Informations pratiques

Café-rencontre : la place des femmes dans l’architecture Samedi 19 septembre, 15h00 Maison de l’Egalité Femmes-Hommes Charente-Maritime

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

CAFÉ-RENCONTRE : La place des femmes dans l’architecture

Samedi 19 septembre à 15h

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Maison de l’Égalité vous propose d’aborder le patrimoine à travers le prisme du métier d’architecte.

Sous la forme d’un café-rencontre, Valentine Chaigneau, architecte HMONP, habilitée à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre depuis une dizaine d’années, parlera sans détour de son métier et de la place des femmes dans l’architecture.

Aujourd’hui, bien que les femmes représentent désormais 45 % des personnes inscrites à l’Ordre des architectes, les représentations associées à ce métier restent parfois stéréotypées, voire caricaturales. À travers son expérience personnelle, Valentine Chaigneau dévoilera les réalités du terrain et partagera quelques anecdotes.

Tout public. Gratuit.

Durée : environ 1h30

Lieu : Maison de l’Égalité Femmes-Hommes

Réservation : 06 42 21 81 27 /egalite.lamaison@ville-rochefort.fr

Maison de l’Egalité Femmes-Hommes 26a rue chanzy, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 42 21 81 27 https://www.ville-rochefort.fr/maison-de-legalite-femmes-hommes-0 [{« type »: « phone », « value »: « 06 42 21 81 27 »}, {« type »: « email », « value »: « egalite.lamaison@ville-rochefort.fr »}] [{« link »: « mailto:egalite.lamaison@ville-rochefort.fr »}] Lieu ressource de promotion de l’égalité Femmes-Hommes.

La Maison de l’Égalité Femmes-Hommes est un lieu ressource, espace d’échange, dédié à la promotion de l’égalité, accessible à toutes et tous.

Sur place :

☑️ Des événements variés tout au long de l’année

☑️ Une Égalithèque, centre de ressources composé de livres, bandes-dessinées, jeux…

☑️ De la documentation et des informations sur les associations ou institutions du territoire qui peuvent vous accompagner

☑️ Un personnel à l’écoute i On vous y accueille les mardis, mercredis et jeudi de 14h à 17h et sur RDV.

CAFÉ RENCONTRE : La place des femmes dans l’architecture

© Valentine Chaigneau