Café rencontre, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Informations pratiques

Café rencontre Samedi 10 octobre, 10h00 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T11:30:00+02:00

Eric Guerre et Pierre Le Gallo présentent leur dernier roman « Les Paradis perdus ».

Public Adulte

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]

Eric Guerre et Pierre Le Gallo Rencontre