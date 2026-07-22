CAFÉ SCIENTIFIQUE LES OUTILS ET LES ARMES PRÉHISTORIQUES GALERIE DUNIYA Muret

Informations pratiques

Muret

CAFÉ SCIENTIFIQUE LES OUTILS ET LES ARMES PRÉHISTORIQUES

GALERIE DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 19:00:00

fin : 2026-09-16 21:30:00

Date(s) :

2026-09-16

Homo sapien-sapiens fabrique des outils et des armes depuis la nuit des temps. Il a fait preuve dans ce domaine d’une inventivité inouïe. Mais bien des espèces d’hominidés ont maitrisé des techniques complexes avant nous. Du premier galet percuté à l’imprimante 3D.

Une aventure technologique de plus de 2 millions d’années.

Animé par Antoine Giné

Réservation obligatoire (via site web), apporter plat/boisson pour un repas partagé après l’exposé. .

GALERIE DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 7 83 99 67 96 duniyamuret@gmail.com

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English :

Homo sapiens has been making tools and weapons since the dawn of time. We have demonstrated unparalleled inventiveness in this area. But many hominid species mastered complex techniques before we did. From the first flint stone to the 3D printer.

L’événement CAFÉ SCIENTIFIQUE LES OUTILS ET LES ARMES PRÉHISTORIQUES Muret a été mis à jour le 2026-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE