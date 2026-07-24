CONTES DE LA SABIÀ THÉÂTRE DES PRÉAMBULES Muret

Informations pratiques

Muret

CONTES DE LA SABIÀ

THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 8 EUR

6.5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Un spectacle qui allie conte, marionnette, masque et musique, proposé par la Cie Iyami.15h00.

Sabiá est une oiselle qui vit une grande aventure dès son premier envol !

Après avoir traversé l’Atlantique et atterri sur le vieux continent, la courageuse Sabiá décide d’y rester, sans jamais oublier les histoires de son pays.

Elle nous raconte son récit de voyage et aussi celui d’autres animaux brésiliens comme le dauphin rose et le bœuf-bumba.

Ces fables parlent des origines, de transformation et d’espoir avec un imaginaire plein de couleurs !

En savoir plus sur la Cie https://www.iyamicompagnie.fr/

Écriture, mise en scène et interprétation: Ana SANTORO MEIRA 6.5 .

THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73

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English :

A show that combines storytelling, puppetry, masks, and music, presented by the Iyami Company. 3:00 p.m.

L’événement CONTES DE LA SABIÀ Muret a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE