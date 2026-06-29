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AGENDA · Rocamadour

Café Théâtre Côté Rocher Best of de Thierry Garcia Rocamadour

samedi 3 octobre 2026 · Rocamadour

Café Théâtre Côté Rocher Best of de Thierry Garcia Rocamadour

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Rue Roland Le Preux
Ville
46500 Rocamadour
Département
Lot
Tarif
20 20 20 Général

Rocamadour

Café Théâtre Côté Rocher Best of de Thierry Garcia

Rue Roland Le Preux Rocamadour Lot

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-03 2026-10-04

"Côté Rocher c'est 20 ans d'un lieu unique devenu incontournable de l'humour en Occitanie

"Côté Rocher c'est 20 ans d'un lieu unique devenu incontournable de l'humour en Occitanie. Des rires, des émotions, des rencontres et souvenirs auxquels je suis très attaché. Pour cette occasion exceptionnelle, j'ai eu envie de vous préparer un best-of avec les sketchs que vous avez le plus aimé au fil des années, mais aussi quelques surprises ! Je vous en réserve deux ou trois totalement inédits, ainsi que des clins d'œil à l'actualité. J'ai hâte de vous retrouver !" Thierry Garcia

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Rue Roland Le Preux Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39 

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English :

"Côté Rocher marks 20 years of a unique venue that has become a must-see destination for comedy in Occitanie"

L’événement Café Théâtre Côté Rocher Best of de Thierry Garcia Rocamadour a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Vallée de la Dordogne

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