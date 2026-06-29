Informations pratiques

Rocamadour

Café Théâtre Côté Rocher Cocu jusqu’au cul et Christine Jarniat

rue Roland Le Preux Rocamadour Lot

Tarif : – – 17 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 15:00:00

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-21 2026-11-22

Sophie et Marc sont en couple depuis des années, mais elle s'ennuie avec lui..

Sophie et Marc sont en couple depuis des années, mais elle s'ennuie avec lui… Il est très gentil mais pas très malin. Un soir débarque Fabien, meilleur ami de Marc perdu de vue depuis des années. Ce dernier est psychiatre et Sophie va avoir un coup de foudre passionnel. L es deux amants vont s'y donner à coeur joie, sous les yeux naïfs et aveugle de Marc. Tout semble bien se passer au début de cette relation illégitime, jusqu'au jour où…

Avec Yani Lotta, Philippe Chaubet,

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rue Roland Le Preux Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39

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English :

Sophie and Marc have been a couple for years, but she’s bored with him…

L’événement Café Théâtre Côté Rocher Cocu jusqu’au cul et Christine Jarniat Rocamadour a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Vallée de la Dordogne