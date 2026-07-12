Informations pratiques

Rocamadour

Café Théâtre Côté Rocher « De Victor à Hugo, itinéraire d’une rockstar »

Rue roland le preux Rocamadour Lot

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 18:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-06

Par Antoine Bouville

"Je suis mort ! Je peux tout dire ! " Victor Hugo

Antoine, seul sur scène, incarne parfaitement le personnage de Victor Hugo

Par Antoine Bouville

"Je suis mort ! Je peux tout dire ! " Victor Hugo

Antoine, seul sur scène, incarne parfaitement le personnage de Victor Hugo. Ce géant au sourire facile, à l'opulente gaité et un grand rire, plus vivant que jamais, nous dévoile du rire aux larmes, ses 83 années de vie prodigieuses dans ce passionnant 19ème siècle

Le biopic événement de ce monstre sacré. Humour, justesse, profondeur et sensibilité seront au rendez-vous

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Rue roland le preux Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39

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English :

By Antoine Bouville

“I’m dead! I can say anything!” Victor Hugo

Antoine, alone on stage, perfectly embodies the character of Victor Hugo

L’événement Café Théâtre Côté Rocher « De Victor à Hugo, itinéraire d’une rockstar » Rocamadour a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Vallée de la Dordogne