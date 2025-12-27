Café Théâtre Côté Rocher Faites l’amour avec un belge !

Rocamadour Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 21:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Une comédie hilarante et réussie Une femme française et un homme belge forment un couple hors du commun Elle aime le foot, la bière, le sexe et ne gifle pas le premier soir

Une comédie hilarante et réussie Une femme française et un homme belge forment un couple hors du commun Elle aime le foot, la bière, le sexe et ne gifle pas le premier soir. Lui il aime le ménage, la tendresse et le shopping, mais ce n’est pas le pire, il fait aussi l’amour! Spectacle incontournable qui renverse le stéréotype du couple et, en prime, croque à pleines dents les différences de culture entre la France et la Belgique Un régal!

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Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39

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English :

A hilarious and successful comedy: A French woman and a Belgian man form an unusual couple She likes soccer, beer, sex and doesn’t slap on the first night

L’événement Café Théâtre Côté Rocher Faites l’amour avec un belge ! Rocamadour a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Vallée de la Dordogne