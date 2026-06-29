Café Théâtre Côté Rocher La Famille Boutboul à Loose Vegas Rocamadour
samedi 19 septembre 2026 · Rocamadour
Informations pratiques
Rocamadour
Café Théâtre Côté Rocher La Famille Boutboul à Loose Vegas
rue Roland Le Preux Rocamadour Lot
Tarif : – – 17 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
C'est la famille qu'on aimerait tous avoir drôle, attachante et complètement hors de contrôle
C'est la famille qu'on aimerait tous avoir drôle, attachante et complètement hors de contrôle. Quand le plus grand concours de sosie musical est lancé à Las Vegas, Samuel(le père), Arielle (la mère) et Elvis (le fils) n'ont plus le choix ils doivent échafauder un plan pour piquer de l'argent à la famille pour acheter le billet d'avion
Une comédie presque musicale, au rythme effréné, du chant, de la danse, beaucoup de rires et qui vous fera voir le monde avec les yeux de cette famille complètement dépassée par les événements. Alors, vont-ils réussir à réaliser leur rêve ?
Avec Yani Lotta, Philippe Chaubet et Christine Jarniat
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rue Roland Le Preux Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39
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English :
This is the kind of family we’d all love to have: funny, endearing, and completely out of control
L’événement Café Théâtre Côté Rocher La Famille Boutboul à Loose Vegas Rocamadour a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Vallée de la Dordogne
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