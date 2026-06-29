Café Théâtre Côté Rocher Le Joyeux Chantage Rue Roland Le Preux Rocamadour
vendredi 28 août 2026 · Rue Roland Le Preux · Rocamadour
Informations pratiques
Rocamadour
Café Théâtre Côté Rocher Le Joyeux Chantage
Rue Roland Le Preux Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour Lot
Tarif : – – 35 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-28
Un Médecin est victime d'un maître chanteur
Un Médecin est victime d'un maître chanteur. Au cœur de ce chantage un personnage trouble et sa sœur, une vieille fille aux exigences très très particulières…. Une heure et demie de rire décalé et irrésistible avec Patrick Sébastien, Hélène Neveu, Corinne Delpech et Sébastien Laussier
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Rue Roland Le Preux Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39
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