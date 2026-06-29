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Café Théâtre Côté Rocher Le Joyeux Chantage Rue Roland Le Preux Rocamadour

vendredi 28 août 2026 · Rue Roland Le Preux · Rocamadour

Café Théâtre Côté Rocher Le Joyeux Chantage Rue Roland Le Preux Rocamadour

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Rue Roland Le Preux
Adresse
Café Théâtre Côté Rocher
Ville
46500 Rocamadour
Département
Lot
Tarif
35 Général

Rocamadour

Café Théâtre Côté Rocher Le Joyeux Chantage

Rue Roland Le Preux Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour Lot

Tarif : – – 35 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-28

Un Médecin est victime d'un maître chanteur

Un Médecin est victime d'un maître chanteur. Au cœur de ce chantage un personnage trouble et sa sœur, une vieille fille aux exigences très très particulières…. Une heure et demie de rire décalé et irrésistible avec Patrick Sébastien, Hélène Neveu, Corinne Delpech et Sébastien Laussier

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Rue Roland Le Preux Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39 

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