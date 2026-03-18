Café Théâtre Côté Rocher Mado la Niçoise fait son cabaret

Rue roland le preux Rocamadour Lot

Tarif : – – 35 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 21:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Cette fois Mado décide de monter son spectacle de cabaret avec d’autres artistes.

Seront-ils pistonnés ? Mais surtout …Seront ils talentueux ?

Prenez des risques et venez le découvrir en même temps qu’elle

avec Stéphane Bébert et Cédric Tartaglino

Cette fois Mado décide de monter son spectacle de cabaret avec d’autres artistes.

Seront-ils pistonnés ? Mais surtout …Seront ils talentueux ?

Prenez des risques et venez le découvrir en même temps qu’elle

avec Stéphane Bébert et Cédric Tartaglino

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Rue roland le preux Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39

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English :

This time Mado decides to put on her cabaret show with other artists.

Will they get the chance? But above all, will they be talented?

Take your chances and come and find out along with her

with Stéphane Bébert and Cédric Tartaglino

L’événement Café Théâtre Côté Rocher Mado la Niçoise fait son cabaret Rocamadour a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Vallée de la Dordogne