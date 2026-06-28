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Café Théâtre Côté Rocher Noces de rouille, les débuts de l’embrouille Rocamadour

vendredi 6 novembre 2026 · Rocamadour

Café Théâtre Côté Rocher Noces de rouille, les débuts de l’embrouille Rocamadour

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Rue Roland Le Preux
Ville
46500 Rocamadour
Département
Lot
Tarif
19 19 19 Tarif adulte

Rocamadour

Café Théâtre Côté Rocher Noces de rouille, les débuts de l’embrouille

Rue Roland Le Preux Rocamadour Lot

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:30:00
fin : 2026-11-07

Date(s) :
2026-11-06

Avec Corinne Delpech et Sébastien Laussier

Gigi et Jeannot vivent au pays du romarin et vendent des olives dénoyautées..

Avec Corinne Delpech et Sébastien Laussier

Gigi et Jeannot vivent au pays du romarin et vendent des olives dénoyautées… Ils sont mariés depuis plus de 20 ans et leur relation de couple a perdu de sa saveur. Ils vont tester une multitude de recettes pour faire remonter la mayonnaise et pimenter leur vie. Ne ratez pas ce mariage d’humour explosif !

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Rue Roland Le Preux Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39 

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English :

With Corinne Delpech and Sébastien Laussier

Gigi and Jeannot live in the land of rosemary and sell pitted olives…

L’événement Café Théâtre Côté Rocher Noces de rouille, les débuts de l’embrouille Rocamadour a été mis à jour le 2026-06-28 par OT Vallée de la Dordogne

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