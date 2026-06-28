Café Théâtre Côté Rocher Noces de rouille, les débuts de l’embrouille Rocamadour
vendredi 6 novembre 2026 · Rocamadour
Informations pratiques
Rocamadour
Café Théâtre Côté Rocher Noces de rouille, les débuts de l’embrouille
Rue Roland Le Preux Rocamadour Lot
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:30:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-06
Avec Corinne Delpech et Sébastien Laussier
Gigi et Jeannot vivent au pays du romarin et vendent des olives dénoyautées..
Avec Corinne Delpech et Sébastien Laussier
Gigi et Jeannot vivent au pays du romarin et vendent des olives dénoyautées… Ils sont mariés depuis plus de 20 ans et leur relation de couple a perdu de sa saveur. Ils vont tester une multitude de recettes pour faire remonter la mayonnaise et pimenter leur vie. Ne ratez pas ce mariage d’humour explosif !
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Rue Roland Le Preux Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39
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English :
With Corinne Delpech and Sébastien Laussier
Gigi and Jeannot live in the land of rosemary and sell pitted olives…
L’événement Café Théâtre Côté Rocher Noces de rouille, les débuts de l’embrouille Rocamadour a été mis à jour le 2026-06-28 par OT Vallée de la Dordogne
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