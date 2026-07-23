Café Théâtre Côté Rocher On a kidnappé le Père Noël Rue Roland Le Preux Rocamadour
mercredi 16 décembre 2026 · Rue Roland Le Preux · Rocamadour
Informations pratiques
Rocamadour
Café Théâtre Côté Rocher On a kidnappé le Père Noël
Rue Roland Le Preux Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour Lot
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 15:00:00
fin : 2026-12-16
Date(s) :
2026-12-16
Le Père Noël est entrain de préparer sa tournée annuelle aidé par Rudolph son grand bavard de renne au nez rouge, le grand moment approche
Le Père Noël est entrain de préparer sa tournée annuelle aidé par Rudolph son grand bavard de renne au nez rouge, le grand moment approche. Mais le père fouettard a décidé de lui gâcher ce moment en prenant sa place. Mais rien n'est jamais facile quand on s'attaque au Père Noël !! Toute cette histoire ne peut finir qu'avec des chansons, des cadeaux et de l'amour dans l'esprit de Noël
Avec Laurent Mentec et Nicolas Guillaume
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Rue Roland Le Preux Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39
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English :
Santa Claus is getting ready for his annual tour with the help of Rudolph, his chatty reindeer with the red nose—the big moment is approaching
L’événement Café Théâtre Côté Rocher On a kidnappé le Père Noël Rocamadour a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Vallée de la Dordogne
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