Informations pratiques

Rocamadour

Café Théâtre Côté Rocher Plus cons tu meurs !

Rue Roland Le Preux Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour Lot

Tarif : – – 19 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

Après une soirée bien arrosée, Robert se réveille dans ses toilettes, un talon aiguille calibre 44 à la main et la gueule de bois

Après une soirée bien arrosée, Robert se réveille dans ses toilettes, un talon aiguille calibre 44 à la main et la gueule de bois. Une chose étrange la porte d'entrée a disparu

Cet accès grand ouvert va être le passe droit aux pires des galères ! Une cendrillon un peu particulière et toute sa famille vont mettre à rude épreuve ce pauvre Robert. Et cerise sur le gateau, va débarquer Jano, l'ange le plus con de l'histoire

Quiproquos, surprises et crises de nerfs ! Tout ce remue ménage ne vas pas tarder à attirer l'attention des voisins, et ces voisins, c'est vous !

Avec Fabien Lascombe, jean Heredia et Jean-Marc Keller

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Rue Roland Le Preux Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39

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English :

After a night of heavy drinking, Robert wakes up in his bathroom, a size 44 stiletto heel in his hand and a hangover

L’événement Café Théâtre Côté Rocher Plus cons tu meurs ! Rocamadour a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Vallée de la Dordogne