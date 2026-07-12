Informations pratiques

Rocamadour

Café Théâtre Côté Rocher » Tu t’laisses aller ! »

rue Roland Le Preux Rocamadour Lot

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 20:30:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-30 2026-11-01

Après 45 ans de mariage, Claudine et Michel ont autant de difficultés à se supporter qu'à se séparer

Après 45 ans de mariage, Claudine et Michel ont autant de difficultés à se supporter qu'à se séparer. Pourtant, rien ne va plus. Toutes les vacheries sont permises. La retraite n'est plus paisible du tout. Pour améliorer leurs fins de mois, ils décident de louer une chambre à Tabata, une étudiante, qui va bousculer leur train-train, jusqu'à les faire dérailler "grave" !

Avec Fabrice Blind, Cédric Clodic et Jade brun

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rue Roland Le Preux Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39

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English :

After 45 years of marriage, Claudine and Michel find it just as hard to put up with each other as it is to separate.

L’événement Café Théâtre Côté Rocher » Tu t’laisses aller ! » Rocamadour a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Vallée de la Dordogne