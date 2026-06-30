Café tricot Ferrette
samedi 4 juillet 2026 · Ferrette
Informations pratiques
Ferrette
Café tricot
3a route de Lucelle Ferrette Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 13:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Matériel non fourni.
Sur inscription.
CAFÉ TRICOT !
Vous aimez tricoter mais vous êtes en panne d’inspiration ? Vous en avez marre de tricoter seul.e dans votre coin ? Ou encore, vous souhaitez partager vos connaissances avec d’autres tricoteur.euses ?
C’est LE rendez-vous pour vous, convivial et chaleureux pour bien débuter l’hiver !
Matériel de tricot non fourni
Animation entre les participants, en toute autonomie sur les échanges et partages qui naissent ! .
3a route de Lucelle Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 29 39 mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr
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English :
Equipment not provided.
Registration required.
L’événement Café tricot Ferrette a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Sundgau
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