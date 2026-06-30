Informations pratiques

Ferrette

Café tricot

3a route de Lucelle Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 13:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Matériel non fourni.

Sur inscription.

CAFÉ TRICOT !

Vous aimez tricoter mais vous êtes en panne d’inspiration ? Vous en avez marre de tricoter seul.e dans votre coin ? Ou encore, vous souhaitez partager vos connaissances avec d’autres tricoteur.euses ?

C’est LE rendez-vous pour vous, convivial et chaleureux pour bien débuter l’hiver !

Matériel de tricot non fourni

Animation entre les participants, en toute autonomie sur les échanges et partages qui naissent ! .

3a route de Lucelle Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 29 39 mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr

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English :

Equipment not provided.

Registration required.

L’événement Café tricot Ferrette a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Sundgau