Café vinyle avril 2026 Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris

Ce sera l’occasion de vous faire partager à l’occasion d’une écoute : un courant musical, un artiste un label ou l’aspect graphique des pochettes.

Les participants peuvent, s’ils le souhaitent, amener leur propre vinyle pour nous faire découvrir leur galette préférée !

La discothèque Rilke vous propose un moment de convivialité autour du support vinyle !

Le samedi 11 avril 2026

de 11h00 à 13h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T14:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T11:00:00+02:00_2026-04-11T13:00:00+02:00

Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris

+33156811070 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke https://www.facebook.com/bibliothequerilke



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