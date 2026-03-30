Café vinyle avril 2026 Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris
Café vinyle avril 2026 Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris samedi 11 avril 2026.
Ce sera l’occasion de vous faire partager à l’occasion d’une écoute : un courant musical, un artiste un label ou l’aspect graphique des pochettes.
Les participants peuvent, s’ils le souhaitent, amener leur propre vinyle pour nous faire découvrir leur galette préférée !
La discothèque Rilke vous propose un moment de convivialité autour du support vinyle !
Le samedi 11 avril 2026
de 11h00 à 13h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T14:00:00+02:00
fin : 2026-04-11T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T11:00:00+02:00_2026-04-11T13:00:00+02:00
Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris
+33156811070 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke https://www.facebook.com/bibliothequerilke
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