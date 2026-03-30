Café vinyle avril 2026 Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris

Café vinyle avril 2026 Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris

Café vinyle avril 2026 Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris samedi 11 avril 2026.

Ce sera l’occasion de vous faire partager à l’occasion d’une écoute : un courant musical, un artiste un label ou l’aspect graphique des pochettes.

Les participants peuvent, s’ils le souhaitent, amener leur propre vinyle pour nous faire découvrir leur galette préférée !

La discothèque Rilke vous propose un moment de convivialité autour du support vinyle !
Le samedi 11 avril 2026
de 11h00 à 13h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T14:00:00+02:00
fin : 2026-04-11T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T11:00:00+02:00_2026-04-11T13:00:00+02:00

Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal  75005 Paris
+33156811070 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke https://www.facebook.com/bibliothequerilke


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