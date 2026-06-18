Cailloux, cailloux, des trésors musicaux L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Metz

Cailloux, cailloux, des trésors musicaux

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-03-20 10:45:00

fin : 2027-03-20

Date(s) :

2027-03-20

D’un caillou ramené par la mer et d’une percussion, Cailloux, cailloux invite à une aventure sensorielle où deux musiciennes, telles des Petit Poucet des sons, sèment des cailloux musicaux pour les petits et les grands. Les mots d’Hélène Koenig et les rythmes de Blandine Enault explorent eau, terre, feu et air à travers des percailloux (lithophones, carillons de coquillages, bâton de pluie). Chansons et comptines s’y mêlent, transformant chaque pierre en instrument et chaque geste en danse. Sur scène, un univers gris s’éveille en couleurs, tandis que la scénographie rapproche le public. Une ode poétique où la nature se fait musique, et où chaque caillou murmure une histoire.

Public de 9 mois à 5 ans.Tout public

6 .

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

Using a pebble washed ashore by the sea and a percussion instrument, *Cailloux, cailloux* invites you on a sensory adventure where two musicians, like Little Thumbelinas of sound, sow musical pebbles for young and old alike. Hélène Koenig’s words and Blandine Enault’s rhythms explore water, earth, fire, and air through “percailloux” (lithophones, seashell chimes, and rainsticks). Songs and nursery rhymes blend together, transforming every stone into an instrument and every gesture into a dance. On stage, a gray world comes alive with color, while the set design draws the audience closer. A poetic ode where nature becomes music, and where every pebble whispers a story.

Audience: ages 9 months to 5 years.

L’événement Cailloux, cailloux, des trésors musicaux Metz a été mis à jour le 2026-06-18 par AGENCE INSPIRE METZ