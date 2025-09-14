Caisse qui roule Saumur
dimanche 4 octobre 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Caisse qui roule
Avenue du Docteur Peton Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Venez assister à une course de caisses à savon pleine de fun et de sensations ! Des véhicules originaux et sans moteur dévalent la pente dans une ambiance festive et conviviale. Restauration, bonne humeur et animations pour toute la famille !
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Avenue du Docteur Peton Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 89 17 79 77 bureaulatimagino@outlook.fr
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English :
Come check out %E0 a soapbox race %E0 full of fun and thrills! Unique, engine-less vehicles race down the hill in a festive and friendly atmosphere. Food, good vibes, and entertainment for the whole family!
L’événement Caisse qui roule Saumur a été mis à jour le 2026-08-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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