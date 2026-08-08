Calendrier de l’Avent Turckheim
mardi 1 décembre 2026 · Turckheim
Informations pratiques
Turckheim
Calendrier de l’Avent
Place de l’Hötel de Ville Turckheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-01 17:00:00
fin : 2026-12-24 18:00:00
Date(s) :
2026-12-01
Les petits porteurs de lumière accompagnent l’allumeur de réverbère à travers le jardin de la pénombre jusqu’au calendrier de l’Avent.
Tous les soirs, à 17h, petits et grands assisteront à l’ouverture des volets du Calendrier, des petits porteurs de lumière accompagnent l’allumeur de réverbères, et vous feront découvrir chaque jour une image issue du patrimoine historique et religieux, des rites et coutumes et des personnages légendaires de notre région.
Certains jours pour prolonger la féérie du moment, ce cérémonial est accompagné d’une animation spécifique. 0 .
Place de l’Hötel de Ville Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 38 44 infoturckheim@tourisme-colmar.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The little light bearers accompany the lamplighter through the garden of darkness to the Advent calendar.
L’événement Calendrier de l’Avent Turckheim a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme de Colmar
À voir aussi à Turckheim (Haut-Rhin)
- Festival Romy SCHNEIDER Turckheim 8 août 2026
- Run’In FAV Turckheim 9 août 2026
- Randonnée coucher de soleil et apéro Turckheim 11 août 2026
- Les sentiers gourmands de Turckheim sur les pas du dragon,en semi-nocturne Turckheim 14 août 2026
- La médiévale du Veilleur de Nuit Turckheim 15 août 2026