Informations pratiques

Turckheim

Calendrier de l’Avent

Place de l’Hötel de Ville Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-01 17:00:00

fin : 2026-12-24 18:00:00

Date(s) :

2026-12-01

Les petits porteurs de lumière accompagnent l’allumeur de réverbère à travers le jardin de la pénombre jusqu’au calendrier de l’Avent.

Tous les soirs, à 17h, petits et grands assisteront à l’ouverture des volets du Calendrier, des petits porteurs de lumière accompagnent l’allumeur de réverbères, et vous feront découvrir chaque jour une image issue du patrimoine historique et religieux, des rites et coutumes et des personnages légendaires de notre région.

Certains jours pour prolonger la féérie du moment, ce cérémonial est accompagné d’une animation spécifique. 0 .

Place de l’Hötel de Ville Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 38 44 infoturckheim@tourisme-colmar.com

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English :

The little light bearers accompany the lamplighter through the garden of darkness to the Advent calendar.

L’événement Calendrier de l’Avent Turckheim a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme de Colmar