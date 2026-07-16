Journées portes ouvertes et animation exceptionnelle de reconstitution, Musée Mémorial des Combats de la Poche de Colmar, Turckheim

Informations pratiques

Journées portes ouvertes et animation exceptionnelle de reconstitution 19 et 20 septembre Musée Mémorial des Combats de la Poche de Colmar Haut-Rhin

2 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Replongez dans l’Histoire

Sur les murs de la ravissante cité médiévale de Turckheim, rien ne rappelle les terribles combats qui se sont déroulés ici à la fin de la seconde guerre mondiale.

Turckheim est pourtant située au coeur de la « Poche de Colmar », dernier bastion allemand sur le territoire national. De Mulhouse au sud de Strasbourg, de la crête des Vosges au Rhin, sur un front de 160 kms, les combats ont fait rage de novembre 1944 à février 1945 dévastant toute la plaine d’Alsace et ses contreforts. La population alsacienne, qui attendait depuis 4 ans sa libération, dut faire preuve de patience et de sacrifices durant ces 3 mois de combats acharnés par des températures polaires.

Dans cette cave du XVIIIe siècle qui servit d’abri aux habitants de Turckheim pendant dix semaines, sans eau ni électricité, couchés à même, le sol se trouve aujourd’hui un Musée unique en Alsace, dédié à la mémoire de la libération de la Poche de Colmar et de tous ceux qui y ont participé.

Ne ratez pas une animation exceptionnelle de reconstitution originale qui vous sera proposée dans le parc du musée !

Issu d’un projet datant de 1988 (de l’association « souvenirs et respect des Combats pour la Liberté – Poche de Colmar – Hiver 44/45 » et fondée par de jeunes gens passionnés d’histoire) le Musée Mémorial a été inauguré le 11 novembre 1993 et agrandi en 2001. Il dispose aujourd’hui de deux salles d’exposition d’une surface totale de 300 m².

Musée de paix plus que de guerre, l’endroit célèbre la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires, quel que soit leur camp, au nom d’une seule valeur, celle du mot Liberté.

Il présente le témoignage de plusieurs mois d’enfer autour de Colmar, à travers les acteurs de cet affrontement et les matériels militaires de l’époque. Par son thème, il est unique en Alsace.

Le Musée Mémorial présente une magnifique collection d’objets (comme cet uniforme authentique du Maréchal de Lattre), de matériel aéronautique, et d’armes des plus diverses, mis en valeur par vitrines thématiques. La quasi totalité des pièces exposées est connue et permet de restituer avec une très grande précision l’histoire de chaque objet.

La vie du soldat au combat est évoquée dans des reconstitutions fidèles à la réalité, dans un souci du moindre détail. De très nombreuses photos et affiches, ainsi qu’un film d’époque viennent compléter l’exposition et passent en revue toutes les phases de la bataille, sans oublier le sort de la population civile.

Le Musée Mémorial des Combats de la Poche de Colmar s’est donné pour mission d’être un vecteur pédagogique et culturel apte à transmettre à la jeunesse actuelle et celle à venir une page de notre histoire régional et de notre patrimoine national. Il accueille dans cette optique chaque année de nombreux groupes scolaires.

Musée Mémorial des Combats de la Poche de Colmar 25 rue du Conseil, 68230 Turckheim Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est 03 89 80 86 66 http://musee.turckheim-alsace.com Sur les murs de la cité médiévale de Turckheim, rien ne rappelle les combats violents de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Située au cœur de la « poche de Colmar », dernier bastion allemand en France, la région fut ravagée entre novembre 1944 et février 1945. Dans une cave du XVIIIe siècle ayant servi d’abri à la population se trouve aujourd’hui un musée unique en Alsace, dédié à la mémoire de cette bataille. Inauguré en 1993 par l’association « Souvenirs et respect des combats pour la liberté », le Musée Mémorial présente objets, uniformes, armes et témoignages authentiques. Deux salles d’exposition retracent, à travers photos, films et reconstitutions, les combats et la vie des civils et militaires. Plus musée de paix que de guerre, il transmet aux jeunes générations cette page marquante de l’histoire locale et nationale. Chaque année, de nombreux groupes scolaires viennent y découvrir ce patrimoine mémoriel. Parking à l’extérieur de la vieille ville/ train/bus/audioguide.

Replongez dans l’Histoire

©Musée Mémorial des Combats de la Poche de Colmar