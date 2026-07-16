Papeterie et viticulture, Hôtel de ville – salle de la Décapole, Turckheim

Informations pratiques

Papeterie et viticulture 19 et 20 septembre Hôtel de ville – salle de la Décapole Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Nichée au coeur du vignoble alsacien, la Ville de Turckheim tient sa renommée de ses vins, de son patrimoine architectural et de son histoire.

A partir de 1713, Turckheim est également une importante cité papetière. Les dynasties Schwindenhammer et Scherb développent deux sites de production de papier et confèrent ainsi, au fil des ans, une aisance financière à la cité du Brand. Cette histoire industrielle, où les chefs d’entreprise étaient également maires, mécènes ou personnes d’influence, s’arrêtera le 25 novembre 2011, à l’aube de ses 300 ans.

L’histoire papetière de Turckheim est aussi intimement liée à son histoire viticole. La Ville doit notamment à Robert Schwindenhammer, à la tête de la Papeterie du même nom, la création de sa Cave coopérative, la Cave de Turckheim, en 1955.

Du 19 au 27 septembre 2026, la Ville de Turckheim va mettre en miroir ces deux histoires qui ont trouvé leur jonction entre le rives du Muhlbach et les pentes du Brand.

Une exposition thématique reviendra sur les grandes années papetières de Turckheim, à travers documents d’époque, objets du quotidien et photographies d’archives. Pour aller plus loin, différentes machines de presse seront également présentées.

C’est aussi le métier de la vigne qui sera mis en avant : les outils, l’évolution du travail du vigneron ou encore l’ambiance des vendanges d’antan, un passionnant voyage à la découverte de ceux et celles qui font de Turckheim une cité viticole reconnue.

Exposition ouverte du 19 au 27 septembre

Samedi et dimanche 10h-19h

Du lundi au vendredi 14h-19h

Hôtel de ville – salle de la Décapole 6 rue du conseil, 68230 Turckheim Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est Datée de 1595 et classée monument historique depuis 1980, cette bâtisse illustre l’architecture civique de la Renaissance dans la région. Elle fut autrefois le siège du prétoire de justice de l’ancienne ville impériale. Elle accueille aujourd’hui divers événements culturels.

L’étable et les dépendances attenantes ont disparu vers 1860, et la salle du rez-de-chaussée a longtemps servi de salle de bal. Lors de sa restauration, deux murs gothiques et un mur roman ont été mis au jour. L’ancienne rampe en fer forgé a été remplacée par une balustrade en grès de Rouffach.

Nichée au coeur du vignoble alsacien, la Ville de Turckheim tient sa renommée de ses vins, de son patrimoine architectural et de son histoire.

©Collection Benoît Schlussel