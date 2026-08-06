Calendrier des événements de La Balançoire Août 2026 Librairie la Balançoire Vesoul
jeudi 6 août 2026 · Librairie la Balançoire · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
Calendrier des événements de La Balançoire Août 2026
Librairie la Balançoire 2 Rue Georges Genoux Vesoul Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 12:30:00
fin : 2026-08-19 13:30:00
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-26 2026-08-27
Atelier d’écriture, animé par Esther.
Croq’lecture spécial vacances (part 1) Apportez votre pique-nique et venez suivre la lecture à voix haute de la première partie de 24h de la vie d’une femme de Stefan Zweig sur le temps de midi. Moment de partage et de convivialité animé par Esther.
Lecture de la sélection du prix Etoiles Bleues Catégorie Petits (jusqu’à 7 ans) (voir fiche animation du 13/08).
Croq’lecture spécial vacances (part 2).
Atelier musical et créatif pour Enfants sur le Vietnam Et si, comme le lotus, chaque enfant découvrait que la plus belle des fleurs pouvait naître même dans les eaux les plus troubles ? Proposé par Been Art.
Lecture de la sélection du prix Etoiles Bleues Catégorie Jeunesse (8-12 ans) (voir fiche animation du 26/08).
Cinquième rencontre du BOOKCLUB de La Balançoire Un groupe ouvert à toutes et à tous, une rencontre par mois, un thème à chaque rencontre ! Le thème sera cette fois Nuits et Etoiles ! Ce club de lecture est un lieu d’échanges et de partages, où les réflexions et interprétations se mêlent entre elles. .
Librairie la Balançoire 2 Rue Georges Genoux Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 95 82 94 librairie-labalancoire@outlook.com
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English : Calendrier des événements de La Balançoire Août 2026
L’événement Calendrier des événements de La Balançoire Août 2026 Vesoul a été mis à jour le 2026-08-03 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL
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