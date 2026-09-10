CALENTAMIENTO THÉÂTRE DE LA CITÉ Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

CALENTAMIENTO

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 27 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 19:30:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-17

Sueur, respiration, fête, absence, amour et surtout apaisement apaisement en constatant que la fatigue peut être un état de plaisir.

Et que, lorsque le corps s’embrase, une force puissante et tellurique remonte depuis l’obscurité de mon corps et du sol, et m’accroche de toutes ses forces à la terre pour pouvoir décoller. 15 .

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Sweat, breathing, celebration, absence, love, and above all, peace of mind: the peace of mind that comes from realizing that fatigue can be a state of pleasure.

L’événement CALENTAMIENTO Toulouse a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE