CALENTAMIENTO THÉÂTRE DE LA CITÉ Toulouse
mardi 17 novembre 2026 · THÉÂTRE DE LA CITÉ · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
CALENTAMIENTO
THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 27 EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 19:30:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-17
Sueur, respiration, fête, absence, amour et surtout apaisement apaisement en constatant que la fatigue peut être un état de plaisir.
Et que, lorsque le corps s’embrase, une force puissante et tellurique remonte depuis l’obscurité de mon corps et du sol, et m’accroche de toutes ses forces à la terre pour pouvoir décoller. 15 .
THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Sweat, breathing, celebration, absence, love, and above all, peace of mind: the peace of mind that comes from realizing that fatigue can be a state of pleasure.
L’événement CALENTAMIENTO Toulouse a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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