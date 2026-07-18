CALOGERO UN SOIR DANS LES THÉÂTRES Carcassonne
samedi 5 décembre 2026 · Carcassonne
Informations pratiques
Carcassonne
CALOGERO UN SOIR DANS LES THÉÂTRES
6 Rue Courtejaire Carcassonne Aude
Tarif : 55 – 55 – 70 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:30:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Stratèges Organisation & TS3 Rivaj Group présentent Calogero Un Soir dans les Théâtres
Quinze ans après, Calogero retrouve les théâtres pour une tournée acoustique événement de plus de 175 dates.
Après avoir sillonné les Zénith et Arena, il revient sur scène dans des lieux plus intimistes pour offrir un résumé de son parcours en concert, avec une sélection de morceaux choisis issus de son répertoire et présentés dans des versions inédites.
Deux soirées exclusivement consacrées au public carcassonnais, toujours au rendez-vous pour redécouvrir ses meilleurs morceaux.
Durée 1h45
Avec CALOGERO Cyrille NOBILET Jan Pham HUU TRI
.
6 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Strat%E8ges Organisation & TS3 Rivaj Group Present Calogero: An Evening in the Theaters
Fifteen years later, Calogero returns to the theaters for a major acoustic tour featuring more than 175 dates.
After touring the Zenith and Arena venues, he returns to the stage in more intimate venues to offer a retrospective of his career in concert, featuring a selection of “handpicked songs” from his repertoire presented in never-before-heard versions.
Two evenings exclusively dedicated to the Carcassonne audience, who are always there to rediscover his greatest hits.
Duration: 1 hour 45 minutes
Featuring: CALOGERO, Cyrille NOBILET, Jan Pham HUU TRI
L’événement CALOGERO UN SOIR DANS LES THÉÂTRES Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-16 par
À voir aussi à Carcassonne (Aude)
- FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE LINH & MISS MARINA Carcassonne 18 juillet 2026
- FESTIVAL DE CARCASSONNE CHRISTOPHE MAÉ Carcassonne 19 juillet 2026
- FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE ÉMOIS Carcassonne 19 juillet 2026
- FESTIVAL DE CARCASSONNE AIRBOURNE Carcassonne 21 juillet 2026
- NOCTURNES DU PONT VIEUX Carcassonne 21 juillet 2026