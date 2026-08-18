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Camera Botanica Maison Paris Nature Paris

samedi 19 septembre 2026 · Maison Paris Nature · Paris

Camera Botanica Maison Paris Nature Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison Paris Nature
Adresse
Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide
Ville
75012 Paris
Département
Paris

Aperçu des réalisations ici

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 2 du Parc Floral de Paris

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

Inscription

Liste d’attente

Désinscription

[Atelier pour enfants]

Cet atelier propose de relier l’univers des écrans et celui du vivant pour permettre aux enfants de prendre conscience de leur rapport à la biodiversité, de se questionner et s’émerveiller.
Les enfants glaneront feuilles, branches et fleurs et utiliseront des encres végétales comme base de leurs créations visuelles qu’ils et elles animeront en image par image.
Le samedi 19 septembre 2026
de 14h30 à 17h30
gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T17:30:00+02:00
fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T14:30:00+02:00_2026-09-19T17:30:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide  75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite


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