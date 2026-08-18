Camera Botanica Maison Paris Nature Paris
samedi 19 septembre 2026 · Maison Paris Nature · Paris
Informations pratiques
Aperçu des réalisations ici
Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 2 du Parc Floral de Paris
Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.
[Atelier pour enfants]
Cet atelier propose de relier l’univers des écrans et celui du vivant pour permettre aux enfants de prendre conscience de leur rapport à la biodiversité, de se questionner et s’émerveiller.
Les enfants glaneront feuilles, branches et fleurs et utiliseront des encres végétales comme base de leurs créations visuelles qu’ils et elles animeront en image par image.
Le samedi 19 septembre 2026
de 14h30 à 17h30
gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 11 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T17:30:00+02:00
fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T14:30:00+02:00_2026-09-19T17:30:00+02:00
Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite
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