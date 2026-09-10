Camera Calda : Débâcle, Glacière du chateau de Beaugency, Beaugency

Informations pratiques

Camera Calda : Débâcle 19 et 20 septembre Glacière du chateau de Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Camera Calda / Débâcle est une installation photographique mettant en scène 25 tirages photographiques argentiques enfermés dans des blocs de glaces suspendus à des câbles et allonges, surplombant des bassines d’acier, recueillant l’eau de la fonte progressive des oeuvres.

A travers cette installation, il s’agit d’interroger les relations qu’entretiennent l’acte photographique, son archivage et les processus constitutifs de la mémoire.

En convoquant les traditions de la photographie intime, de l’imagerie familiale et de l’album de souvenir, le projet est aussi celui d’un questionnement sur la place qu’occupent les image dans nos archives traditionnelles qui tendent à disparaitre au profit d’un corpus digital hypertrophié dé-matérialisé.

L’installation à été conçue sur mesure pour habiter la glacière de Beaugency et entrer en résonance avec son architecture, son histoire et sa fonction originelle. Il s’agit d’un évènement éphémère singulier d’une durée de deux jours.

La réalisation de cette oeuvre à reçu le soutien de la DRAC et de la région Centre Val-de-Loire.

Glacière du chateau de Beaugency Place Saint-Firmin Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 44 59 34 https://beaugency.fr/mon-quotidien/culture-sport-et-loisirs/equipements-culturels-et-associatifs/ Glacière médiévale de Beaugency: Implantée sur le domaine des seigneurs de Beaugency, à l’angle nord-est de la tour « de César », la glacière appartient à la motte castrale. Un tunnel d’accès mène à la glacière proprement dite, le local de conservation. Une cheminée supérieure, assez large pour le passage d’un homme, permettait d’achever d’entasser la glace ou de débuter son exploitation. Un puits à eau, sur la droite, complète cet ensemble architectural probablement daté du XVIIe siècle.

La glacière est située à côté de l’Hôtel de la Sologne, sur la place Saint-Firm Stationnements à proximité immédiate

**Camera Calda / Débâcle** est une installation photographique mettant en scène 25 tirages photographiques argentiques enfermés dans des blocs de glaces suspendus à des câbles et allonges, des l’eau …

©Fred Froum / La Nouvelle Babylone