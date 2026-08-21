Super Loto, Complexe Alain Jarsaillon-Salle des fêtes des Hauts de Lutz, Beaugency

vendredi 18 septembre 2026 · Complexe Alain Jarsaillon-Salle des fêtes des Hauts de Lutz · Beaugency

Informations pratiques

Super Loto 18 et 27 septembre Complexe Alain Jarsaillon-Salle des fêtes des Hauts de Lutz Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:30:00+02:00

Super loto du Lions Club, dimanche 27 septembre à partir de 14 h à Beaugency.

Animé par Nath Animation

Ouverture des portes à 12 h

Buvette et petite restauration sur place

Complexe Alain Jarsaillon-Salle des fêtes des Hauts de Lutz Avenue des Hauts de 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0665792263 »}]

Super loto le dimanche 27 septembre à Beaugency

LCBeaugency