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Super Loto, Complexe Alain Jarsaillon-Salle des fêtes des Hauts de Lutz, Beaugency

vendredi 18 septembre 2026 · Complexe Alain Jarsaillon-Salle des fêtes des Hauts de Lutz · Beaugency

Super Loto, Complexe Alain Jarsaillon-Salle des fêtes des Hauts de Lutz, Beaugency

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Complexe Alain Jarsaillon-Salle des fêtes des Hauts de Lutz
Adresse
Avenue des Hauts de 45190 Beaugency
Ville
45190 Beaugency
Département
Loiret

Super Loto 18 et 27 septembre Complexe Alain Jarsaillon-Salle des fêtes des Hauts de Lutz Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T11:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:30:00+02:00

Super loto du Lions Club, dimanche 27 septembre à partir de 14 h à Beaugency.
Animé par Nath Animation
Ouverture des portes à 12 h
Buvette et petite restauration sur place

Complexe Alain Jarsaillon-Salle des fêtes des Hauts de Lutz Avenue des Hauts de 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0665792263 »}]
Super loto le dimanche 27 septembre à Beaugency

LCBeaugency

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