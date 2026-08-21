Super Loto, Complexe Alain Jarsaillon-Salle des fêtes des Hauts de Lutz, Beaugency
vendredi 18 septembre 2026 · Complexe Alain Jarsaillon-Salle des fêtes des Hauts de Lutz · Beaugency
Informations pratiques
Super Loto 18 et 27 septembre Complexe Alain Jarsaillon-Salle des fêtes des Hauts de Lutz Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T11:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:30:00+02:00
Super loto du Lions Club, dimanche 27 septembre à partir de 14 h à Beaugency.
Animé par Nath Animation
Ouverture des portes à 12 h
Buvette et petite restauration sur place
Complexe Alain Jarsaillon-Salle des fêtes des Hauts de Lutz Avenue des Hauts de 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0665792263 »}]
Super loto le dimanche 27 septembre à Beaugency
LCBeaugency
À voir aussi à Beaugency (Loiret)
- Tous en cuisine !, centre social le labO des possibles, Beaugency 15 septembre 2026
- Ouverture des monuments historiques de Beaugency Beaugency 19 septembre 2026
- Installation artistique Camera Calda / Débâcle à la Glacière Beaugency 19 septembre 2026
- Camera Calda : Débâcle, Glacière médiévale de Beaugency, Beaugency 19 septembre 2026
- Camera Calda : Débâcle, Glacière du chateau de Beaugency, Beaugency 19 septembre 2026