Visite nocturne Beaugency secrète Beaugency
Visite nocturne Beaugency secrète Beaugency samedi 22 août 2026.
Beaugency
Visite nocturne Beaugency secrète
Place du Petit Marché Beaugency Loiret
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22 21:30:00
fin : 2026-08-29 23:00:00
Date(s) :
2026-08-22 2026-08-29
Découvrez Beaugency à la nuit tombée avec cette visite nocturne !
À la tombée de la nuit, la ville de Beaugency dévoile une autre facette… Laissez-vous guider à la lueur des lanternes pour une déambulation nocturne au cœur de la cité médiévale.
Entre ruelles sombres et monuments silencieux, légendes, faits divers et mystères du passé ressurgissent pour une visite pleine de curiosités et de frissons.
Durée 1h30 Visite recommandée à partir de 15 ans 10 .
Place du Petit Marché Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr
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English :
Discover Beaugency at nightfall with this nocturnal tour!
L’événement Visite nocturne Beaugency secrète Beaugency a été mis à jour le 2026-05-19 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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