DJ ROVINSKY, Quai de loire Beaugency, Beaugency

DJ ROVINSKY Dimanche 23 août, 23h00 Quai de loire Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-23T23:00:00+02:00 – 2026-08-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-23T23:00:00+02:00 – 2026-08-23T23:59:00+02:00

Rovinsky est un DJ français de 20 ans originaire d’Orléans. Inspiré par des figures telles que DJ Snake, Mosimann ou encore John Summit, il développe un style Electro House et EDM unique.

Repéré dans toute la France, il enchaîne les festivals et événements majeurs, séduisant des milliers de spectateurs, dont un set remarqué à Bercy pour la Fun Radio Ibiza Experience devant 20 000 personnes aux côtés de Dimitri Vegas, James Hype et Ofenbach.

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Rovinsky est un DJ français de 20 ans originaire d’Orléans. Concert DJ

DJ ROVINSKY