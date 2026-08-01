Informations pratiques

Beaugency

American Day

Beaugency Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23 00:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Beaugency se met à l’heure américaine !

Venez nombreux, en famille, entre amis pour découvrir la culture américaine sous toutes ses facettes voitures et motos emblématiques, danses, sports, musique country, animations et feu d’artifice. Un rendez-vous devenu incontournable désormais à Beaugency ! En centre-ville toute la journée expositions de voitures et de motos américaines, stands de vente d’objets US, animations et bal danse Country avec l’association Enfile tes bottes . Dès 14h dans le centre Election Miss American Day ! De 17h à 20h, sur le Quai Dunois assistez à des démonstrations & initiations aux danses américaines ainsi qu’aux sports américains ! Puis à 21h15 se jouera un concert country Country Roads avec Soaked Grass Trio, le grand feu d’artifice sera tiré à 22h15 et suivi du concert de DJ ROVINSKY. .

Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Beaugency is switching to U.S. time!

L’événement American Day Beaugency a été mis à jour le 2026-07-30 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE