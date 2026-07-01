Cinéma plein air « The Greatest Showman », Quai de loire Beaugency, Beaugency
vendredi 7 août 2026 · Quai de loire Beaugency · Beaugency
Informations pratiques
Cinéma plein air « The Greatest Showman » Vendredi 7 août, 21h30 Quai de loire Beaugency Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-07T21:30:00+02:00 – 2026-08-07T23:30:00+02:00
Fin : 2026-08-07T21:30:00+02:00 – 2026-08-07T23:30:00+02:00
The Greatest Showman célèbre la naissance du show-business et l’émerveillement que l’on éprouve lorsque les rêves deviennent réalité. Inspirée par l’ambition et l’imagination de P.T Barnum, voici l’histoire d’un visionnaire parti de rien qui a créé un spectacle devenu un phénomène planétaire.
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24 janvier 2018 en salle | 1h 44min | Comédie musicale, Drame De Michael Gracey | Par Bill Condon, Jenny Bicks Avec Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams Cinéma Cinéma plein air
Cinéma plein air « The Greatest Showman »
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