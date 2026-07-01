Disparitions, dépossessions, résurrections. Que reste-t-il du patrimoine des Ursulines ?, Couvent des Ursulines, Beaugency

Informations pratiques

Disparitions, dépossessions, résurrections. Que reste-t-il du patrimoine des Ursulines ? 19 et 20 septembre Couvent des Ursulines Loiret

Durée estimée à 30 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’exposition donne la parole à quelques artefacts cabossés de l’Histoire habituellement jamais exposés. L’occasion de traverser les siècles et les événements connus ou moins connus avec le regard de témoins inhabituels.

C’est également l’occasion de s’interroger sur les notions de patrimoine et d’héritages.

Couvent des Ursulines 13, rue Porte-Tavers 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 46 94 10 À la demande des habitants de Beaugency, six Ursulines arrivent d’Orléans pour l’éducation des petites filles, près de la porte Tavers. Depuis 1629, l’école se poursuit dans une belle construction, appuyée sur les remparts de la ville, avec une vue sur la Loire et la Sologne.

Bâtiments du XVIIe siècle, jardin donnant sur la Loire. parking à proximité

L’exposition donne la parole à quelques artefacts cabossés de l’Histoire habituellement jamais exposés.

©Archives des Ursulines