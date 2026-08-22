Informations pratiques

Beaugency

Installation artistique Camera Calda / Débâcle à la Glacière

La Glacière Beaugency Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Une œuvre singulière à découvrir lors des Journées Européennes du Patrimoine

Camera Calda / Débâcle de Fred Froument est une installation en arts visuels composée en deux temps, mettant en scène 50 tirages photographiques argentiques enfermés dans des blocs de glaces suspendus à des câbles et allonges, surplombant des bassines d’acier galvanisé, recueillant l’eau de la fonte progressive des oeuvres.

Il s’agit d’interroger les relations qu’entretiennent l’acte photographique, son archivage et les processus constitutifs de la mémoire, ainsi que le questionnement sur la place qu’occupent les image dans nos archives traditionnelles qui tendent à disparaitre au profit d’un corpus digital hypertrophié dé- matérialisé.

Une œuvre singulière à découvrir lors des Journées Européennes du Patrimoine ! .

La Glacière Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 50 01

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English :

A unique work of art to discover during European Heritage Days

L’événement Installation artistique Camera Calda / Débâcle à la Glacière Beaugency a été mis à jour le 2026-08-22 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE