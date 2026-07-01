Visite guidée du couvent des Ursulines, Couvent des Ursulines, Beaugency
samedi 19 septembre 2026 · Couvent des Ursulines · Beaugency
Informations pratiques
Visite guidée du couvent des Ursulines 19 et 20 septembre Couvent des Ursulines Loiret
Départ toutes les 30 minutes, groupes de 25 à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visites guidées sur l’histoire mouvementée d’un couvent depuis le XVIIᵉ siècle jusqu’à nos jours. La visite peut se conclure sur une exposition retraçant l’histoire d’artefacts abîmés par les événements du passé.
Départ toutes les 30 minutes entre 14h et 17h.
Couvent des Ursulines 13, rue Porte-Tavers 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 46 94 10 À la demande des habitants de Beaugency, six Ursulines arrivent d’Orléans pour l’éducation des petites filles, près de la porte Tavers. Depuis 1629, l’école se poursuit dans une belle construction, appuyée sur les remparts de la ville, avec une vue sur la Loire et la Sologne.
Bâtiments du XVIIe siècle, jardin donnant sur la Loire. parking à proximité
Visites guidées sur l’histoire mouvementée d’un couvent depuis le XVIIᵉ siècle jusqu’à nos jours.
©Archives des Ursulines
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