Informations pratiques

Beaugency

Parcours, expositions et spectacles immersifs au Château de Beaugency

Château de Beaugency Beaugency Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Entrez dans le Château de Lumières ! Une expérience culturelle et ludique à ne pas manquer au cœur du Val de Loire. Réservez dès maintenant et vivez une après-midi inoubliable au Château de Beaugency

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, visitez le château de Beaugency à travers deux expositions uniques (comprises dans le billet d’entrée)

> HEREDITATEM Revivez 1000 ans d’histoire du château grâce à une expérience immersive et sonore unique.

> RÊVES CHROMATIQUES Laissez-vous émerveiller par des œuvres lumineuses et interactives qui éveilleront vos sens et stimuleront votre imagination. 10 .

Château de Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire contact@chateau-beaugency.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enter the Château de Lumières! A cultural and entertaining experience not to be missed in the heart of the Loire Valley. Book now for an unforgettable afternoon at Château de Beaugency

L’événement Parcours, expositions et spectacles immersifs au Château de Beaugency Beaugency a été mis à jour le 2026-08-20 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE