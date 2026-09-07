Tous en cuisine !, centre social le labO des possibles, Beaugency

Informations pratiques

Tous en cuisine ! Mardi 15 septembre, 10h30 centre social le labO des possibles Loiret

gratuit, sur inscription, chaque participant apporte un ingrédient selon la recette choisie lors de l’inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T10:30:00+02:00 – 2026-09-15T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-15T10:30:00+02:00 – 2026-09-15T13:30:00+02:00

Et si on utilisait les légumes du jardin collectif du Lab’O ?

C’est un temps d’échanges de savoir et de partage culinaire avec les fruits et les légumes de saison.

Retrouvons nous autour d’une recette proposée par les participants.

Chacun apporte un ingrédient pour la réalisation de la recette, suivi d’un repas partagé.

Contacter nous pour connaitre les ingrédients à emporter ou propopser une recette.

centre social le labO des possibles Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « centresocial@ville-beaugency.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238449770 »}]

On cuisine et on mange ensemble! cuisine partage

f